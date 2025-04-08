حاكم الفجيرة يستقبل الوفود المشاركة في "فوجكون 2025"

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة المشاركين في فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي الرابع عشر لتزويد السفن بالوقود وزيت الوقود (فوجكون 2025) ، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة في أبريل الجاري، بتنظيم من دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة وهيئة ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية.

ورحب سموه بضيوف المنتدى والوفود المشاركة، متمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجلسات الحوارية ، والتوصل إلى نتائج تخدم صناع القرار حول آفاق صناعة وقود السفن البحرية، وتعزيز دورها في مستقبل أكثر استدامة.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة في دفع قطاع النفط والطاقة نحو مزيد من التطوّر، ما يعزّز إسهام هذا القطاع الحيوي في عجلة الاقتصاد وتحقيق الريادة عبر توفير الطاقة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز مكانة الدولة كموقع استراتيجي بين دول العالم، حيث تعد المحطة الشرق أوسطية في القطاع، لافتاً سموه إلى الدور الاستراتيجي لإمارة الفجيرة وموقعها المحوري كمركز عالمي للتزويد بالوقود، وتخزين النفط، وتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للملتقيات والمشاريع التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، في مجال الصناعات النفطية والطاقة.

وينعقد الملتقى تحت شعار ( تحقيق رؤية الملاحة البحرية ، الإبحار نحو الوقود المستدام ) ، ويستقطب فيه نخبة من المتحدثين البارزين ، إلى جانب شركاء من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النفط وتزويد السفن بالوقود.

كما يستضيف الملتقى بشكل خاص لهذا العام كبار المحللين في إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس ، المزود العالمي الرائد للبيانات والتحليلات والأسعار المرجعية لأسواق الطاقة والسلع والانتقال الطاقي ، لتحليل تطورات السوق العالمي لتزويد السفن بالوقود والزيوت، والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون وجذب الفرص المستقبلية لتعزيز مكانة الإمارات في أسواق الطاقة على الصعيد العالمي.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري والدكتور محمد سعيد الكندي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة.