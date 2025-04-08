الامارات | حمدان بن محمد يلتقي رئيس الوزراء الهندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم في نيودلهي. أكدت مناقشاتنا متانة العلاقات بين الإمارات والهند.. علاقات بُنيت على الثقة، وشكلها التاريخ، وتقودها رؤيتنا المشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام."