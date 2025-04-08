الامارات | الإمارات تكشف عن التفاصيل الكاملة لجناحها الوطني في "إكسبو 2025 أوساكا - كانساي" باليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دولة الإمارات عن التفاصيل الكاملة لجناحها الوطني في معرض "إكسبو 2025 أوساكا - كانساي"، الذي سيقام باليابان في الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمها المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي.

ويقدم الجناح الذي يقع في منطقة «تمكين الحياة»، ويحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، تجربة متعددة الأبعاد، تجمع بين الإبداع الهندسي والثراء الثقافي، حيث يستعرض رؤية الإمارات في صياغة مستقبل الإنسان والكوكب معاً، ويعكس رحلة الدولة الملهمة التي تنطلق من الجذور العميقة صوب آفاق لا تحدّها حدود، رحلة تحتفي بالتراث، وتبني للمستقبل، وتؤمن بأن التقدّم الحقيقي لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي والعقول المتآلفة.

ويعكس الجناح طموح دولة الإمارات في تمكين مختلف جوانب الحياة على الأرض وفي رحاب الأثير، حيث يقدم رسالة واضحة ومؤثرة تؤكد أن دولة الإمارات تدفع عجلة التقدم الجماعي للإنسانية وكوكب الأرض من خلال تطوير عمليات اكتشاف الفضاء وإرساء مفاهيم مبتكرة لقطاع الرعاية الصحية وتحقيق الريادة في التقنيات المستدامة ومختلف القطاعات الحيوية.

ولا تكمن أهمية الجناح في كونه معلماً معمارياً أو مساحة تجسد الهوية الوطنية فحسب، بل في رسالته العالمية التي تدعو إلى التعاون وتبادل الرؤى، حيث يفتح الباب أمام العالم لاكتشاف إنجازات الإمارات وقيمها وطموحاتها. كما يبرز كيف يشكل موروث الإمارات الحضاري العريق أساساً تنطلق منه إسهاماتها في رسم ملامح مستقبل تُصان فيه الحياة وتزدهر، على الأرض وفي آفاق الأثير.



وقالت وزيرة دولة ومفوضة مكتب إكسبو الإمارات نورة بنت محمد الكعبي، : "لطالما كان نهج دولة الإمارات في إطار مشاركاتها في معرض «إكسبو» العالمي قائماً على الحوار والتعاون والسعي نحو التقدّم المشترك. ونحن في مكتب إكسبو الإمارات، لا ننظر إلى كل دورة من دورات معرض «إكسبو» على أنها لحظة زمنية فحسب، بل منصة لطرح قيمنا الأصيلة على الساحة العالمية وتعزيز الشراكات والترويج للاستدامة وتعميق جسور التفاهم الثقافي".

وتابعت: إن عودتنا إلى اليابان بعد 55 عاماً على أولى مُشاركاتنا تعني مواصلة إرثنا المتمثل في الحضور الفاعل الذي يعكس التزام الإمارات ببناء مستقبل عالمي أكثر شمولية وترابطاً.

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» شهاب أحمد الفهيم : «يعكس جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» نهج دولتنا في تشكيل المستقبل ويجسد المرونة والانفتاح والقدرة على تعزيز أواصر العمل العالمي لتحقيق التقدم الجماعي. ولا تقتصر أهمية الجناح على استعراض الإنجازات فحسب، بل يُعد بمثابة مساحة يمكن للعالم من خلالها أن يجتمع من أجل التعلّم والتعاون وصنع مستقبل جديد».

وأشار إلى أن عودة الإمارات إلى أوساكا تحمل بُعداً رمزياً واستراتيجياً مهماً، إذ إن أول مشاركة لأبوظبي في معارض "إكسبو" العالمية كانت في "إكسبو 1970 أوساكا". واليوم، تعود الإمارات بعد أكثر من خمسين عاماً، حاملةً صوتاً عالمياً يدعو إلى التعاون والتفاهم لإحراز المزيد من التقدم والتطور، منوهاً سعادته بالشراكة الطويلة بين الإمارات واليابان والتي شهدت نمواً متواصلاً في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، حيث يأتي جناح الإمارات ليجسد هذه العلاقة المتينة ويشكّل منصة لدفعها نحو آفاق أوسع من التطور.

وأضاف شهاب أحمد الفهيم: «بينما نعود إلى المدينة التي شهدت مستهل رحلتنا مع معارض «إكسبو»، لا نحمل معنا ماضينا فحسب، بل ورؤيتنا أيضاً للغد. ونتوجه بالشكر إلى شعب اليابان على صداقته المستمرة ونتطلع إلى ستة أشهر من الصداقة والإبداع والتطور المشترك».

وذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين تبلغ نحو 64 مليار درهم في عام 2024، وتعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري، والإمارات الشريك التجاري الأول لـ اليابان في الخليج العربي

وكجزء من الفريق القيادي لجناح دولة الإمارات نحو إكسبو 2025 أوساكا، تم تعيين مريم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، وشيخة الكتبي، المديرة الإبداعية لجناح دولة الإمارات، في منصب نائبتي المفوّض العام للجناح، حيث ستعملان جنبًا إلى جنب مع سعادة شهاب الفهيم لضمان تقديم سرد وطني مؤثّر، وتعزيز الحضور العالمي الفاعل للجناح، وتجسيد رؤية دولة الإمارات في إكسبو 2025 كمنصّة للابتكار، والتعاون، والتقدّم المشترك.

من التراث إلى الابتكار

ويعكس جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" التعاون الخلاق وتكامل الخبرات الإماراتية واليابانية والدولية ضمن عملية تصميم جماعية تمزج بين عراقة التقاليد وروح الابتكار، حيث يستوحي الجناح رؤيته من شجرة النخيل، الرمز الأيقوني للبيئة والثقافة الإماراتية، ويعيد تصور "العريش" – أحد أبرز عناصر العمارة التقليدية – من خلال توظيف المخلفات الزراعية للنخيل بأسلوب معاصر، مستفيداً من الحرفية اليابانية المتميزة في تشكيل الأخشاب.

معالم الجناح

تتمثل أبرز معالم الجناح في غابة فريدة مؤلفة من 90 عموداً خشبياً يصل ارتفاعها إلى 16 متراً، لتُشكل معاً مساحة معمارية مبهرة تُجسد قصة شراكة مستدامة وإبداع مشترك بين الثقافتين.

ويعيش زائر جناح الإمارات تجربة متعددة الحواس تروي فصولاً من قصة وطن يستند إلى قيم راسخة ورؤية طموحة. في خلال هذه الرحلة، سيلتقي الضيوف بوجوه إماراتية ملهمة، من مستكشفي الفضاء، إلى محفزي الرعاية الصحية، وصولاً إلى أمناء الاستدامة، الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل. وتُتوج هذه التجربة بعرض تركيبي وثائقي يحمل عنوان "التراث المنسوج"، والذي يأخذ الزوار في رحلة بصرية تحاكي نبض الحياة المعاصرة في دولة الإمارات.

منصة تبادل

يتيح جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» على مدى ستة أشهر فرصاً للتعلم والتعاون والابتكار المشترك لمستقبل جديد من خلال قائمة فعالياته المنتقاة بعناية والمكونة مما يزيد على 40 برنامجاً للمشاركة مع زوار المعرض. تشمل برامج الجناح منتديات عن التقنية المستدامة وجلسات حوارية عن الرعاية الصحية وفعاليات ومناقشات تسعى لتمكين الشباب من مجالات اكتشاف الفضاء والابتكار التقني وتمتد إلى الأسابيع الموضوعية ضمن «إكسبو 2025 أوساكا»، حيث تعكس كل تجربة كيف تحفز التقاليد؛ الابتكار وتشجع على ثقافة الحوار المفتوح وطرح الاستفسارات.

شباب الإمارات

يقف سفراؤنا من شباب الإمارات واليابان في استقبال ضيوف الجناح، حيث يصحب شباب شغوف بسرد القصص زوار الجناح في رحلة لاكتشاف الابتكارات والثقافة وعلاقات التعاون الإماراتية وتقديمها إلى الساحة العالمية. وتتكون مجموعة السفراء من 24 شاباً إماراتياً و20 شاباً يابانياً واثنين من المغتربين المقيمين في اليابان، وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، ويوجد بينهم من يتحدث سبع لغات، وهي: اليابانية والإنجليزية والعربية والكورية والتاغالوغية والفرنسية والمندرينية.

تجربة متعددة

يقدم جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» لضيوفه تجربة ثقافية متعددة الحواس من خلال مطعمه ومتجره المخصص والاحتفالات باليوم الوطني.

ويزخر مطعم الجناح بقائمة وجبات أُعِدَّت بعناية تعيد إحياء تراث المطبخ الإماراتي من خلال الأطباق التقليدية المُعاد تقديمها بمذاق عصري. وتتنوع تجربة تناول الطعام في هذا المطعم لتشمل الأطباق الرئيسية وأطباق السلطة الطازجة والمشروبات المميزة، التي من المتوقع أن تستقطب زوار الجناح لاكتشاف نكهات الإمارات وضيافتها في جو يسوده الدفء والترحاب.

كما سيشهد الجناح احتفالاً باليوم الوطني للإمارات في 19 سبتمبر 2025، حيث يستعرض الاحتفال ثقافة وتراث دولة الإمارات من خلال سلسلة من الفعاليات وعروض الأداء المشهورة، حيث يبرز الحفل قيم وتراث الدولة ودورها الرائد في بناء جسور من التفاهم بين مختلف الثقافات

موقع الجناح

يقع جناح الإمارات، والذي يحمل شعار "من الأرض إلى الأثير"، في منطقة «تمكين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني وقاعة المعارض المعروفة باسم «القبعة المتلئلئة».