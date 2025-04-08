الامارات | «شخبوط الطبية» تفتتح عيادة متخصصة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية افتتاح عيادتها الجديدة المتخصصة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، التي تهدف إلى تقديم رعاية صحية شاملة ومخصصة للنساء اللواتي يمررن بهذه المرحلة الانتقالية من حياتهن، وتقدم العيادة مجموعة من الخدمات المتكاملة، تشمل الرعاية الوقائية ووضع خطط علاجية فردية إلى جانب التوعية الصحية، كما يتم توفير برنامج شامل لمساعدة كل امرأة على إدارة صحتها واحتياجاتها خلال هذه الفترة المهمة.

وقالت استشارية أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتورة شهد محمود، إن العيادة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، من خلال تقديم رعاية طبية عالية الجودة، وسيتم توفير دعم شامل يعزز من صحتهن النفسية والجسدية في هذه المرحلة الطبيعية والمهمة من حياتهن.. وتقدم العيادة مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل الاستشارة الأولية مع طبيب أمراض النساء، إلى جانب استشارات في اليوم نفسه مع أخصائيي التغذية ومعالجين نفسيين لمساعدة النساء على التعامل مع التحديات النفسية لهذه الفترة، فضلاً عن استشارات مع معالجين فيزيائيين لتخفيف الأعراض الجسدية المرتبطة بهذه المرحلة.

وأكد استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور محيي الدين سعود، أهمية افتتاح العيادة، والتزام تقديم رعاية متخصصة وداعمة للنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، حيث يساعد الفريق الطبي المتخصص النساء على التعامل مع الأعراض، وتحقيق التوازن بين الصحة الجسدية والنفسية خلال هذه الفترة.

وأشار الرئيس الطبي التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور عبدالقادر المصعبي، إلى أن افتتاح العيادة الجديدة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية الصحية للمرأة في دولة الإمارات، مؤكداً التزام المستشفى تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للنساء في مختلف مراحل حياتهن.

ويأتي افتتاح العيادة ضمن جهود مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتوفير رعاية صحية شاملة ومتخصصة، مع التركيز على صحة المرأة وتعزيز رفاهيتها من خلال حلول صحية مبتكرة ومتقدمة.

. العيادة تقدم خدمات متكاملة تشمل الرعاية الوقائية، ووضع خطط علاجية فردية، إلى جانب التوعية الصحية.