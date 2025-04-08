الامارات | «بيت الخير» تنفق 69.5 مليون درهم في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «بيت الخير» أن حملتها الرمضانية «حَقٌّ معلوم» (1446 هـ – 2025م) حققت أهدافها، وأنجزت خططها بنجاح، إذ بلغ حجم الإنفاق حتى نهاية رمضان 69 مليوناً و509 آلاف و55 درهماً، بزيادة بلغت 20.7 مليون درهم على حملة العام الماضي، كما نجحت الحملة في توزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار، بمعدل نحو 58 ألف وجبة يومياً.

وتوزع الإنفاق بين 27 مليونا و927 ألفا و630 درهما أنفقت على المشاريع الرمضانية، و38 مليونا و748 ألفا و861 درهما على الدعم الإنساني، إضافة إلى الإنفاق الشهري على الأسر المواطنة الأقل دخلاً، الذي بلغ خلال الشهر الفضيل أربعة ملايين و256 ألفا و700 درهم، وبدأت الجمعية تنفيذ مشاريعها الرمضانية في وقت مبكر، فتم توزيع 4980 حصة مير، بقيمة ستة ملايين و176 ألفا و800 درهم، عبر أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا، كما قدمت ووزعت مليونا و681 ألفا و398 وجبة إفطار، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليونا و500 ألف درهم، من خلال 90 موقعاً ونقطة توزيع، منها 12 خيمة إفطار، أهمها الخيمة الماسية في هور العنز، التي كانت تقدم يومياً ما لا يقل عن 5500 وجبة إفطار.