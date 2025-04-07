محاكم دبي والمعهد القضائي يعززان التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

عززت محاكم دبي ومعهد دبي القضائي التعاون بينهما في لقاء جمع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بهدف تطوير النظام القضائي في دبي وتحقيق العدالة الناجزة. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في تحسين الخدمات القضائية، بما يضمن تقديم العدالة بشكل شفاف وفعّال، ويعزز كفاءة الكوادر القضائية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

كما تم التأكيد على أهمية ربط هذه البرامج مع استراتيجية محاكم دبي الجديدة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الأداء القضائي، وتوفير خدمات قضائية متكاملة، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتطوير منظومة رقمية قضائية متقدمة. وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن التعاون بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن محاكم دبي تركز على تبني برامج تدريبية مبتكرة، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي. ومن جانبها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي أن المعهد يلتزم بتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير المهنية، مشيرةً إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يعقده معهد دبي القضائي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والتميز في الخدمة القضائية.