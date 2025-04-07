الامارات | "الخارجية الهندية": زيارة حمدان بن محمد تعزّز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للهند تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، غداً الثلاثاء إلى نيودلهي حيث يجري سموه خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وقالت الوزارة في بيانها أن زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لنيودلهي،ستعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وتوطد علاقاتنا متعددة الأوجه مع دبي، مضيفة ان هذه الشراكة لطالما لعبت دبي دورًا هامًا في التبادلات التجارية والثقافية والشعبية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم ويعمل في دبي غالبية الجالية الهندية في الإمارات، والبالغ عددها حوالي 4.3 مليون نسمة.