الامارات | سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك السويد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت غسق شاهين سفيرة الإمارات لدى مملكة السويد، أوراق اعتمادها إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف، خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الملكي في ستوكهولم.

ونقلت السفيرة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى ملك السويد وتمنياتهم لبلاده وشعبه بدوام التقدم والازدهار.



من جانبه، حمل الملك كارل السادس عشر غوستاف، السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وقد رحّب الملك كارل السادس عشر بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق في مهامها، وأعرب عن تقديره لجهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على الالتزام المشترك بين البلدين في هذا الشأن.

وأعربت سعادتها عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى ستوكهولم وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات.