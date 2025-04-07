الامارات | محمد بن راشد: اللغة العربية ليس لها طفولة ولا شيخوخة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن عدد المشاركين في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي بلغ مليون طالب من 132 ألف مدرسة في 50 دولة حول العالم .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أشرف لغة .. وعاء ثقافتنا .. ورمز حضارتنا .. وشعار وحدتنا وتاريخنا .. اللغة العربية الخالدة .. ليس لها طفولة .. ولا شيخوخة .. محفوظة بحفظ الله لها..".

وتابع سموه قائلا: "تحدي القراءة العربي إحدى مشاريعنا القريبة من قلوبنا لتعزيزها في قلوب أجيالنا .."

وأضاف سموه: "في دورته التاسعة .. بلغ عدد المشاركين 32 مليون طالب من 132 ألف مدرسة في 50 دولة حول العالم ..".

وأكد سموه: "فخور بكل طالب مشارك .. فخور بلغتنا العربية العظيمة .. فخور بتاريخنا وهويتنا .. ومتفائل بأجيال عربية متجددة في فكرها ومعارفها ومتمسكة بجذورها وثقافتها".