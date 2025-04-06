انطلاق «نشء الفجيرة: روّاد التقنية» في مجمّع زايد التعليمي

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس، في مجمّع زايد التعليمي بالإمارة ولمدّة ثلاثة أشهر، مبادرة «نشء الفجيرة: روّاد التقنية»، بتنظيم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بمشاركة 244 طالباً وطالبةً «130 طالباً- 114 طالبة» من ناشئة إمارة الفجيرة.

وأكّد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن المبادرة تأتي بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، المتمثلة في حرص حكومة الفجيرة على تعزيز دور الناشئة في قيادة المستقبل الرقمي وما يرافقه من تحوّلات تنموية تشهدها الإمارة في كل المجالات الحيوية، ودعم المؤشرات التنافسية في رؤية دولة الإمارات في أهم القطاعات التنموية الحالية والمستقبلية.

وأَضاف الزيودي، أنّ المبادرة استقطبت مشاركة واسعة من ناشئة الفجيرة من عمر 7 إلى 15 عاماً من مختلف مناطقها، مما يعكس الاهتمام بتطوير المهارات الفردية للمشاركين، والاستفادة من الأدوات المعرفية والخبرات التي يطرحها البرنامج في مجال التقنية والتكنولوجيا والإبداع.

ويعدّ البرنامج الأول من نوعه، والذي يقدمه نخبة من الخبراء والمُختصّين في مجالات التقنية لمدّة ثلاثة أشهر، منصةً تعليمية متكاملة تقدّم المعارف النظرية والتطبيقية في بيئة تفاعلية للطلاب، بهدف دعمهم عبر مجموعة متطورة من المهارات نحو استكشاف مجالات الأمن السيبراني، البرمجة، والذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم الشخصية فيها، كما يعتمد البرنامج على نموذجٍ تعليميٍ تطبيقيٍ مُتكامل يعتمد على استخدام أساليب مُبتكرة تتضمّن وُرش العمل التفاعلية، والمُحاكاة العملية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وسيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من جامعة حمدان بن محمد الذكية، الجامعة الذكية الأولى المعتمدة في دولة الإمارات.