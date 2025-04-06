شرطة دبي تُكرم سائحة عثرت على قطعة جواهر ذهبية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في إطار حرصها المستمر على تعزيز التعاون ودور الشراكة المجتمعية، كرّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي السائحة الأستونية، ماريون كالجون، تقديراً لأمانتها وحرصها على تسليم قطعة جواهر ذهبية عثرت عليها في إحدى المناطق السياحية.

وكرم العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، السائحة، معرباً عن سعادته بهذه النماذج المشرفة، والتي تعزز ثقافة التعاون والتحلي بالخصال الحميدة والأمانة، وهو ما تحرص شرطة دبي على ترسيخه بين أفراد المجتمع، من خلال مبادرات التكريم والشكر.

حضر التكريم المقدم محمد عبدالرحمن، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، والنقيب شهاب السعدي، رئيس قسم إسعاد السياح.

المسؤولية

كانت السائحة ماريون قد عثرت على قطعة جواهر من الذهب في إحدى المناطق السياحية، وتوجهت على الفور لتسليمها إلى إدارة الشرطة السياحية في دبي، الأمر الذي يعكس حسها العالي بالمسؤولية وحرصها على إرجاع المفقودات إلى أصحابها.