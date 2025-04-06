الامارات | إرساء عقد تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بالعمل على تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء في الإمارة، أرست بلدية دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، عقد مشروع إنشاء وتشييد خمسة مجالس أحياء مجتمعية في مناطق ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتا.

ويأتي مشروع مجالس الأحياء المجتمعية تزامناً مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر. كما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، بما يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد: «تشكل مجالس الأحياء المجتمعية في دبي نموذجاً حياً لتجسيد التلاحم الاجتماعي، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، حيث تعمل كمساحات تجمع الأهالي في بيئة تدعم الحوار والتواصل، وتعكس الموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات. وانطلاقاً من دور هيئة تنمية المجتمع في الإشراف على مجالس أحياء دبي، نحرص على تطوير دورها، بما يواكب احتياجات الأحياء السكنية، ويعزز دورها في التمسك بالهوية الوطنية، من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة، فضلاً عن دورها المهم في استضافة مناسبات أهالي الأحياء».

وأضافت حصة بوحميد: «يمثل مشروع إنشاء المجالس الجديدة خطوة محورية في دعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً، حيث تأتي هذه المشروعات استجابة للنمو السكاني والتوسع العمراني، ولضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى جميع الأحياء السكنية، وفق أعلى المعايير. كما تنسجم هذه الجهود مع أهداف عام المجتمع، وتمكين الأسر وتعزيز جودة الحياة».

وأوضحت أن توسع شبكة المجالس المجتمعية يعكس التزام دبي بتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، حيث تظل هذه المجالس أكثر من مجرد مرافق، بل منصات فاعلة لتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الأفراد في تطوير مجتمعهم، واستدامة الموروث الثقافي الذي يعزز استقرار الأسرة والمجتمع.

من جهته، قال مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يُعد مشروع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي من المشروعات الاستراتيجية التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البقاء على اطلاع دائم ومتواصل على احتياجات المواطنين، وتوفير كل الخدمات والمرافق التي تواكب تطلعاتهم، وتحقق سعادتهم ورفاههم الاجتماعي، وتوفر لهم الحياة الكريمة. وبدورنا، نولي - في بلدية دبي - هذه المشروعات أولوية كبرى، انطلاقاً من جهودنا المتواصلة للعمل على توفير مرافق متكاملة تعزز جودة حياة السكان، وتجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».

وأضاف: «تلعب مجالس الأحياء المجتمعية دوراً حيوياً في تقوية الترابط والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء، وتعزيز الهوية الوطنية وحثّ الشباب على التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة الموروثة عن الأجداد. كما تمثل هذه المجالس نقطة التقاء وتواصل مباشر مع السكان، لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية ومعرفة تطلعاتهم، والإصغاء إلى مقترحاتهم، وتوظيفها لتعزيز جودة حياتهم، فضلاً عن كونها مساحات تشاركية إيجابية لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية الداعمة للأسر والأفراد، مستندة إلى المكانة التي أخذتها عبر الزمن كملتقى يجتمع فيه السكان في مختلف المناسبات، للتشاور وتبادل الرؤى وطرح الحلول المجتمعية».

ويجمع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي تصميم موحد، يرتكز على الطابع المعماري الحديث من حيث الشكل العام، والتشطيبات الخارجية والداخلية، كما سيراعي تصميم مجلس حتا الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية والوطنية الأصيلة لمجالس أحياء دبي من حيث التقسيمات الداخلية، والتوافق مع المعايير العمرانية الخاصة بمنطقة حتا، من حيث التصميم العام. وتبلغ المساحة الإجمالية للمجالس 6280 متراً مربعاً، وتصل مساحة المجلس الواحد إلى 1256 متراً مربعاً، وسيتألف من قاعة متعددة الاستخدام قابلة للتقسيم، ومجلس للاستخدام اليومي، ومصلى للرجال والنساء، إضافة إلى منطقة الاستقبال، ومساحات إدارية لمكاتب الموظفين، ومخازن ومطابخ تحضيرية، ودورات مياه.

ومن المتوقع تسليم مجالس مناطق البرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، وند الشبا الثانية، والعوير الثانية في الربع الرابع من العام الجاري 2025، فيما سيُنجز مجلس حتا في الربع الثاني من عام 2026.

مرافق متكاملة

تحرص بلدية دبي على تنفيذ مشروعات تطوير المدينة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع من السكان والسياح، انطلاقاً من جهودها لتوفير مرافق متكاملة وجاذبة في مدينة مثالية للعيش والعمل، تتوافر فيها أفضل مستويات جودة الحياة والرفاه والترابط الاجتماعي.

• 1256 متراً مربعاً مساحة المجلس الواحد، ويتألف من قاعات ومساحات متعددة الاستخدامات.

تصاميم ذات طابع معماري موحّد يحافظ على الهوية التراثية والتاريخية والوطنية الأصيلة لمجالس دبي.

إنجاز المشروع وتسليم المجالس بين الربع الأخير من العام الجاري والربع الثاني من 2026.