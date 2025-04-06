الامارات | الشعبة البرلمانية الإماراتية تترأس اجتماع ممثلي المجالس التشريعية الخليجية مع وفد مجموعة غرولاك في طشقند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد ممثلو مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الدكتور على راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعا مع وفد مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" برئاسة معالي السيد منظور نادر رئيس برلمان غيانا رئيس المجموعة، وذلك على هامش أعمال الجمعية 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند بأوزبكستان.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول مجموعة غرولاك التي تعتبر من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، وسبل تطوير العلاقات البرلمانية، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية.

وتم التأكيد على أهمية استمرار عقد اللقاءات وتعزيز التنسيق بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنويه إلى ضرورة ابرام اتفاقية تعاون بين المجموعتين بما يحقق مصالح دول وشعوب الجانبين.

وتناول الاجتماع القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في طشقند.

شارك في الاجتماع سعادة كل من: مروان عبيـد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.