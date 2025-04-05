«الشؤون الإسلامية» تعزز التعاون مع «الإدارة الدينية لمسلمي روسيا»

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يرافقه الدكتور محمد أحمد سلطان الجابر، سفير الدولة في روسيا الاتحادية، مع سماحة الشيخ راوي عين الدين، مفتي روسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم جهود نشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع والتعددية وقبول الآخر، وعكس الوجه المشرق والحضاري للإسلام.

واطلع معاليه، خلال زيارة قام بها للإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو، وكان في استقباله خلالها سماحة الشيخ راوي عين الدين، على جهود الإدارة الدينية في خدمة المسلمين في روسيا، وتوفير كل متطلباتهم الدينية، وتمكينهم من أداء شعائرهم وصلواتهم، وفهم قيم الدين السمحة، وتعزيز التمسك بمظاهره وتعاليمه السامية التي فيها سعادة المجتمع وازدهاره.

وناقش الجانبان، خلال الزيارة، بحضور عددٍ من المسؤولين في الجانبين، استمرار تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الجهود لنشر ثقافة التسامح واحترام التنوع والتعددية وقبول الآخر، وعكس الوجه المشرق والحضاري للإسلام.

تقدير

أعرب سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتعزيز قيم السلام والتعايش المشترك بين مختلف الأديان والثقافات، وتقوية روابط الأخوة بين الشعوب على أسس من الحوار والتسامح والاحترام المتبادل.

وثمن التعاون البناء مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأكد السعي للاستفادة من خبراتها في إدارة الشأن الديني.