أول ممشى خارجي مكيّف بالكامل في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

نفّذت دائرة البلديات والنقل أول ممشى خارجي مكيف بالكامل في منطقة آل نهيان في أبوظبي بالقرب من برج المعمورة، لتضع معياراً جديداً للحياة الحضرية في الأجواء الحارة.

وأوضحت الدائرة أن الممشى يعمل بنظام التبريد الأرضي، بحيث يحافظ على درجة حرارة ثابتة تبلغ 24 درجة مئوية على مدار السنة.

والممشى مصمّم بحيث يشمل جدراناً عازلة للصوت لتجربة مشي هادئة، مع السماح بدخول ضوء الشمس الطبيعي من غير التأثير على التبريد الداخلي.

ويخدم الممشى عدداً من المطاعم والمقاهي التي توفّر لروادها جلسات خارجية طوال أيام العام.

وتدرس دائرة البلديات والنقل تنفيذ المشروع في مناطق جديدة، بما يتيح مناطق جلوس خارجية للاستمتاع بالأجواء طوال العام.

ويأتي تنفيذ الممشى في إطار جهود الدائرة لتعزيز الروابط المجتمعية بين أفراد المجتمع، وتحسين جودة الحياة للجميع.

وأكدت الدائرة سعيها لتطوير بنية تحتية مستدامة، وتقديم خدمات ذكية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تضمن الرفاهية والسعادة للمجتمع.

ويأتي تنفيذ الدائرة للمشاريع المجتمعية الخدمية في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مناطق سكنية متكاملة تلبّي كلَّ احتياجات أفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.

وتندرج الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة وتُسهم في تبنّي نمط حياة صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى مع الثقافة المحلية وتقاليد الموروث الإماراتي.

ثقافة التنوُّع

تسعى الدائرة إلى نشر ثقافة التنوُّع، ودمج مختلف شرائح المجتمع في عملية التطوير، من خلال دراسة احتياجات وآراء الجميع، وأخذها بعين الاعتبار في عملية صنع القرار المتعلقة، بتصميم وتطوير المرافق المجتمعية للأحياء السكنية، وبناء منصات رقمية تمكِّن أفراد المجتمع من الوصول إلى المعلومات التي تتعلَّق بسير العمل في مشاريع التطوير، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بخصوصها.