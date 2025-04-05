الامارات | مودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أم زوجي تتدخل في تفاصيل حياتنا، وزوجي ينصاع لرأيها ويلومني كلما اعترضت على ذلك. (مها)

من الواجب على الزوج أن يوازن بحكمة بين برّ والدته، وعدم ظلمه لزوجته وتضييقه عليها، وعليه أن يعامل زوجته بالمعروف ويُحسن إلى أهلها، وأن يتعامل مع الطرفين بلين ومحبة، فلا يرفع من شأن طرف على الآخر لكي لا يزرع الغيرة والحقد في نفس الطرف الذي يشعر بأنه يحظى بمعاملة أقل.

وعلى الزوجة أن تُدرك أن كل أم متعلقة بابنها، وكل ابن متعلق بأمه، وهذا شيء طبيعي، وأن تتذكر دائماً فارق السن بينها وبين أم زوجها، وتعلم أن اختلاف العمر والجيل سيكون له دور في اختلاف الآراء والتصادم في بعض الأمور، لذا يجب أن تقابل ذلك برحابة صدر، وتحاول التقرّب من زوجها أكثر، وتُغير طريقة تناولها للموضوع حتى لا يملّ.

مستشار أسري وأستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية