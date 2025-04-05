الامارات | «كشتة سياحية».. رحلات ترفيهية لكبار المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم رائد الأعمال الاجتماعية، المواطن عبدالرحمن صقر الزعابي، برنامجاً لكبار المواطنين ممن تجاوزوا 60 عاماً، تضمن تنظيم رحلات جماعية إلى وجهات سياحية وتراثية وثقافية، من خلال توفير حافلة مجهزة، بهدف زيادة التفاعل الاجتماعي والمشاركة بين هذه الفئة وتعزيز صحتها النفسية والجسدية.

وأطلق على فكرته اسم «كشتة سياحية»، وقد تبنّتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وتم تنفيذ أولى الرحلات بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية.

وقال الزعابي إن الفكرة عبارة عن حافلة مصممة ومجهزة لكبار المواطنين للقيام بجولات ترفيهية، لتعريفهم بأماكن مختلفة، كالمزارات السياحية والتراثية والثقافية، لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنفسي لهم، مشيراً إلى أن الحافلة مزودة بالتسهيلات اللازمة لراحة كبار المواطنين وإسعادهم من جميع النواحي، بما في ذلك وضع شاشات عرض وسماعات داخل الحافلة لشرح المكان المستهدف من «الكشتة»، لتعريفهم بطبيعة المكان ومحتوياته، وتقديم نصائح إرشادية أو توعية صحية أثناء سير الحافلة.

وأضاف: «الهدف من الفكرة متعدد، ويشمل تعزيز روح الانتماء بينهم كفئة سنية متقاربة، وتعريفهم بالأماكن الجميلة في الدولة، وتوفير الوقت المناسب لرفاهيتهم خلال وقت فراغهم اليومي، وتحسين مستوى الصحة الجسدية والنفسية والمعنوية لهم، وتعزيز مكانتهم ودورهم وخبراتهم في المجتمع، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات المجتمعية تجاههم».