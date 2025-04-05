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الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مبارك سعيد مرخان، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة مرغم بدبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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