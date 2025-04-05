الامارات | محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مرخان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة مبارك سعيد مبارك سعيد مرخان، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة مرغم بدبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.