طاقم المستشفى الميداني الإماراتي يتبرع بالدم لدعم مصابي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتجسيداً لأسمى معاني الإنسانية والتضامن الأخوي، نفذ أفراد الطاقم الطبي داخل المستشفى الميداني الإماراتي، في رفح، حملة للتبرع بالدم لدعم المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أعضاء الفريق الطبي التزامهم بمواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مجددين حرصهم على الوقوف إلى جانب أبناء غزة في هذه الظروف الحرجة، ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الخطوة، نتيجة لانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة وصعوبة وصول وحدات الدم للمستشفى الميداني الإماراتي.

وقال مدير المستشفى الميداني الإماراتي: «الرسالة من هذه المبادرة واضحة، نحن نشارك في أي مبادرة تساهم في إنقاذ أرواح أشقائنا الفلسطينيين، الدم الإماراتي والدم الفلسطيني واحد»، مطالباً الجميع بضرورة التبرع بالدم بعد فتح الطرق، لدعم بنك الدم في غزة.

ومنذ اندلاع التصعيد في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه وعلاج مئات المرضى والمصابين في المستشفيات الإماراتية، ولا زالت قوافل الخير والمساعدات مستمرة في إطار عملية الفارس الشهم.