الامارات | حمدان بن محمد: أبناء الإمارات المخلصون مستعدون لتلبية نداء الواجب في مختلف مواقع المسؤولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال زيارة سموه قيادة قوات الاحتياط في أبوظبي ولقائه بمجموعة من الضباط والأفراد من منتسبي هذه القوات، أن أبناء الإمارات المخلصين مستعدون لتلبية نداء الواجب في مختلف مواقع المسؤولية لتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار.

وإطلع سموه خلال الزيارة على جاهزية قوات الاحتياط وإنجازاتها في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

وقال سموه في تدوينة في حسابه على منصة " إكس": "زرت قيادة قوات الاحتياط في أبوظبي، والتقيت بمجموعة من الضباط والأفراد من منتسبي هذه القوات ... فخورون بمستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها كافة المنتسبين، ونثمن جهودهم ودورهم في تعزيز المنظومة الدفاعية لضمان أمن واستقرار الدولة".

وأضاف سموه: "أبناء الإمارات المخلصون مستعدون لتلبية نداء الواجب في مختلف مواقع المسؤولية، لتبقى بلادنا واحة أمن وأمان واستقرار وازدهار".