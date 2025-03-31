حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني العيد من كبار المسؤولين وقنصل الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمى، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك، الذين توافدوا على قصر الزاهر، لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني في اليوم الثاني لعيد الفطر من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وخالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية.

كما تلقى سموهما التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين والوجهاء والأعيان وأبناء القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة، داعين العلي القدير، أن يعيدها على سموهما، وعلى قيادة وشعب الإمارات، بدوام الأمن والاستقرار، وبمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.