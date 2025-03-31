ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والتي وافتها المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم، (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والتي وافتها المنية اليوم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأشقائه وأهل وذوي الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.