حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد محمد الفلاحي الياسي في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأمَّ المصلين وخطب خطبة العيد الإمام أحمد مبارك المزروعي، حيث أكد خلالها أن العيد مناسبة للاحتفاء بالقيم التي جاء بها ديننا الحنيف، من قيم التواصل والتزاور، والتآلف وإدخال السرور على قلوب الأهل والأطفال.

وأشار إلى أن الأسرة هي عماد المجتمع وأساس نهضته وحضارته، فباستقرارها تستقر الحياة وتزدهر. وفي العيد، يأنس المرء بأهله وأولاده في جو أسري تملؤه المودة والرحمة.

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ خليفة والشيخ مكتوم وأن يدخلهم بفضله فسيح جناته وأن يشمل شهداء الوطن بواسع رحمته وغفرانه.

وعقب صلاة العيد، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في مجلس محمد الفلاحي الياسي، جموع المهنئين بالعيد الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

فقد تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة على دولة الإمارات قيادةً، وشعباً باليمن، والخير والبركات.