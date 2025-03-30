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الطقس صحو نهارا رطب ليلاً غداً

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الطقس صحو نهارا رطب ليلاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 14:34 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 22:50، والجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة  الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي 35 19 50 20
دبي 34 22 70 10
الشارقة 35 17 70 15
عجمان 34 18 70 15
أم القيوين 33 21 75 20
رأس الخيمة 35 14 60 15
الفجيرة 31 22 60 15
العين 34 21 55 15
ليوا 36 17 70 25
الرويس 34 18 70 20
السلع 34 20 70 25
دلـما 35 21 75 20
طنب الكبرى / الصغرى 30 23 80 40
أبو موسى 25 23 85 35 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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