الإمارات ترحب بتشكيل حكومة جديدة في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق الاستقرار والازدهار.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تنظر بثقة إلى أنّ الحكومة الجديدة ستُلبّي متطلبات المرحلة الانتقالية، معربة عن تمنياتها لها بالتوفيق والسداد، وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.