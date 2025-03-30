سيف بن زايد: تقبّل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قيادة الإمارات وشعبها وجميع المقيمين بعيد الفطر المبارك.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني والتبريكات وأطيب الأمنيات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات النبيل، وجميع المقيمين على هذه الأرض الغالية، داعياً الله جلّ وعلا أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يزخر عيدنا بروح الإخاء والتكافل وقيم التوادّ والتراحم التي تجمعنا، وأن يعمّ الاستقرار والسلام المجتمعات الإنسانية كافة.. تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير".