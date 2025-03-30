قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

كما توجه معاليه بالتهنئة بهذه المناسبة إلى شعب الإمارات، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع، وأن يُديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.