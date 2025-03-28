محمد بن راشد: مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مع تباشير شهر الخير أطلقنا حملة وقف الأب الإنسانية.. ومع خواتيمه المباركة نحمد الله على توفيقه.. ونشكر جميع من شارك وساهم فيها.. أكثر من 277 ألف مشارك.. وبحصيلة بلغت 3.72 مليار درهم.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

وأضاف سموه: «هذه البلاد مبروكة.. مبروكة بعمل الخير.. ومبروكة بالإنجاز.. ومبروكة بالتسامح.. ومبروكة بالأمان والاستقرار والازدهار.. حفظ الله الإمارات.. وحفظ شعبها وجميع من يقيم على أرضها الطيبة» .