شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق اندلع في موقع إنشاء بجزيرة ياس

ابوظبي - سيف اليزيد - تعاملت فرق ⁧شرطة أبوظبي⁩ وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع بعد ظهر اليوم في موقع إنشاء في جزيرة ياس، أكدت شرطة ابوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

محمد يوسف

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