الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أنغولا        

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل لورينزو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، أثناء استقباله سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، جوليو بيلارمينو جوميس ماياتو، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.