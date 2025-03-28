الامارات | «طارق الفطيم للاستثمارات» تقدم 3 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «طارق الفطيم للاستثمارات» عن مساهمتها بثلاثة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مؤسسة «طارق الفطيم للاستثمارات»، طارق الفطيم، إن حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد أسمى معاني العطاء في مجتمع الإمارات وتقدير أفراده لجميع الآباء عرفاناً بدورهم في ترسيخ الخير وتنشئة أجيال صالحة، تؤمن بأن جوهر الإنسان هو البذل ومساعدة الآخرين.

وأضاف: «المساهمة في هذه الحملة الرمضانية، تعبر عن التزامنا بتسخير إمكانات المؤسسة للتخفيف من معاناة الأفراد الأقل حظاً، ومساعدة المرضى الفقراء وغير القادرين للحصول على ما يحتاجونه من علاج ودواء، وهو ما تسعى إليه حملة (وقف الأب) المباركة، و(مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عبر برامجها ومشاريعها الإنسانية في العالم».