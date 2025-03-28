الامارات | منصور بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «زايد الإنسانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ورئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مريم بنت محمد المهيري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله أحمد بالعلاء، والرئيس التنفيذي لشركة سلال، سالمين عبيد العامري، والمدير التنفيذي للشؤون التنموية والإنسانية في مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، فهد محمد العامري.