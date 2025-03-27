الامارات | رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، رسالة خطية، من جواو مانويل لورينزو، رئيس جمهورية أنغولا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أثناء استقباله جوليو بيلارمينو جوميس ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة ، وذلك بديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.