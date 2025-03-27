مهرجان "لمه عل بحر" يعقد فعالياته في منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "لمه عل بحر"، الوجهة العائلية الترفيهية الجديدة في منطقة الظفرة، التي تقدم للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة التي تُقام على شاطئ المغيرة وتستمر حتى يونيو 2025.

المهرجان يضم مزيجاً فريداً من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى ورش فنية وأنشطة حرفية تناسب مختلف الأعمار، ويهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة، وتعزيز دورها في جهود النمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، بما يدعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية وثقافية وسياحية متميزة.

وقال محمد علي المرر، رئيس قسم تطوير مشاريع العين والظفرة في مكتب أبوظبي للاستثمار: " يحتفي مهرجان "لمه عل بحر" بالتراث الإماراتي ويوفر لزوار وسكان منطقة الظفرة تجارب مميزة وسط أجواء ترفيهية رائعة. ويأتي إطلاق المهرجان في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة الظفرةـ والترويج لها كوجهة للزوار والمستثمرين، وكمركز اقتصادي واعد ضمن منظومة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي".

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك "ساحة الأبطال"، التي تتضمن ملاعب لكرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، وملاعب لتنس البادل، التي ستكون متاحة يومياً لزوار الشاطئ حتى بعد انتهاء المهرجان، إضافة إلى مجموعة واسعة من الألعاب المائية و"ألعاب الملاهي".

ويقدم مهرجان "لمه عل بحر" ورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على التراث الثقافي لمنطقة الظفرة، فيما يوفر في ساحة الحرف التقليدية فرصة للزوار للتعرف على التاريخ البحري العريق للمنطقة، التي اشتهرت بصيد الأسماك واللؤلؤ وصناعة القوارب التقليدية. ويستعرض أبرز الأعمال الفنية المصممة من قبل فنانين محليين في منطقة "بيت الفنون".

هذا ويمكن للزوار مشاهدة العروض الفلكلورية والفقرات الاستعراضية التي ستقدم على مسرح "منصة المنارة"، إضافة إلى فرصة اقتناء المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية والمنتجات المحلية من محلات التجزئة.

يمكن للزوار الدخول إلى مهرجان "لمه عل بحر" مجاناً، فيما تُفرَض رسوم على بعض الأنشطة والمناطق المحددة، والتي يمكن حجزها من خلال المكاتب المخصصة لها في موقع المهرجان. وتدار جميع مواقع الفعاليات من قبل خبراء وفقاً لأعلى معايير السلامة. وتتوفر مواقف مجانية للزوار.

ولضمان توفير تجربة متكاملة للضيوف، تعاون المنظمون مع العديد من الفنادق المحلية لتقديم عروض إقامة حصرية وشاملة، فيما سيتم افتتاح منطقتين للتخييم بالقرب من المهرجان، حيث ستُفتتَح منطقة مخصصة لمركبات التخييم في شهر مارس، وأخرى للخيم في إبريل.

ومن المقرر تنظيم مهرجان "لمه عل بحر" سنوياً، بما يدعم جهود تطوير منطقة الظفرة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية في إمارة أبوظبي. ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار ثلاثة أيام أسبوعياً خلال عطل نهاية الأسبوع. وتبدأ فعاليات المهرجان خلال أيام الجمعة من الساعة الخامسة مساءً، فيما تبدأ الفعاليات من الساعة 10:00 صباحاً يومي السبت والأحد. وقد تختلف ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك وأيام الصيف، ويمكن الاطلاع على جميع التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للفعالية: www.lammahvibes.com.