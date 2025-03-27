الامارات | الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا الحرائق

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا الحرائق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كوريا في ضحايا حرائق الغابات في جنوب شرق كوريا، وتسببت في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، وإجلاء عشرات الآلاف.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية كوريا وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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