الامارات | بنك الإمارات للطعام و«نعمة» يوفران مليون وجبة من الغذاء الفائض للفئات المستحقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك الإمارات للطعام عن شراكة استراتيجية مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، بهدف تعزيز دعم الفئات المستحقة، والإسهام في استدامة البيئة من خلال تنظيم مبادرة رائدة تهدف إلى إدارة فائض الطعام، والحدّ من هدره، وإيصاله إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة داخل الدولة، وذلك في إطار تفعيل المبادرات الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

تهدف المبادرة إلى توفير مليون وجبة من الغذاء الفائض للفئات المستحقة في المجتمع خلال الشهر الفضيل، وذلك للعام الثالث على التوالي، وتأتي في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية، خصوصاً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، وتتضمن المبادرة التعاون مع أكثر من 75 منشأة فندقية لجمع وتوزيع الغذاء الذي لم يُمس على الفئات المستحقة على أن تشارك في تنفيذها بإمارة دبي دائرة الاقتصاد والسياحة.

تركز المبادرة على إدارة فائض الطعام بشكلٍ آمن وفعّال للحدّ من هدره، وذلك من خلال جمع فائض الطعام الصالح للاستهلاك من قبل البنك وإعادة توزيعه على المستفيدين في الدولة، وتحويل الغذاء غير الصالح للاستهلاك إلى زيوت وسماد زراعي بالتعاون مع تطبيق «ريلوب» من شركة إيسايكلس إنترناشيونال لإعادة التدوير بما يسهم في الحفاظ على البيئة، ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، خلود حسن النويس، إن التعاون بين مبادرة «نعمة» وبنك الإمارات للطعام خطوة مهمة نحو توحيد الجهود لتعزيز استدامة الموارد، والحد من هدر الغذاء في المجتمع، ومن خلال هذه الشراكة نعمل معاً على تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بتطبيقات التكنولوجيا لتوزيع الطعام بشكل آمن وفعّال، ما يعكس التزامنا العميق بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة وتحقيق أهداف دولة الإمارات في تقليص هدر الغذاء بشكل كبير.

من جهتها، قالت رئيس الفريق التنفيذي لبنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف، إن هذا التعاون جزء من رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف معالجة قضية هدر الغذاء في الدولة بشكل شامل ومستدام، وتواكب مستهدفات بنك الإمارات للطعام ورؤيته في تحقيق الريادة والاستدامة في مجال إدارة فائض الطعام وجمعه وحفظه وإيصاله بأعلى جَودة إلى المستحقين أينما كانوا وفي أي وقت في انعكاسٍ لبوادر الخير وقيم العطاء التي يقوم عليها نهج البنك منذ انطلاقته.

. 75 منشأة فندقية تتعاون معها «المبادرة» لجمع الغذاء وتوزيعه.