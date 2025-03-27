الامارات | سيف بن زايد يكرّم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الـ11 «دورة عام المجتمع»، وعدداً من الشخصيات والمؤسسات الوطنية تقديراً لعطائهم وجهودهم الخيرة، كما شهد سموه، على هامش الحفل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، لتعزيز التعاون والشراكة والعمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية، تتضمن «إطلاق مواهب التحبير».

وكرّم سموه خلال الحفل عدداً من الشخصيات والجهات الداعمة لمسيرة الخير والعطاء، الذين أسهموا في مسيرة الخير الإنسانية، حيث شمل التكريم أسرة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وتسلم «جائزة التحبير للوفاء» الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بينما وجّه سمو راعي الحفل بطباعة 1000 نسخة من المصحف الشريف، وقفاً للمغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وزعت على الحضور في الحفل.

وكرم سموه بجائزة «التحبير للمؤسسات»، مؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، التي تسهم برسالتها في مستقبل دولة الإمارات من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطوير ودعم المبادرات الاستراتيجية في مجالات الفنون والثقافة والتراث وتنمية المجتمع، وتسلم الجائزة سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، وتسلم شهادة التكريم مدير عام المركز، يوسف العبيدلي، ومؤسسة نور دبي، وتسلم الجائزة مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عوض صغير الكتبي.

كما كرّم سموه رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية رئيس جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم،

سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، بجائزة «تحبير التسامح».

وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على هامش حفل التكريم، توقيع مذكرة تفاهم «إطلاق مواهب التحبير» بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين سعياً إلى تحقيق الأهداف المشتركة والعمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية.

وسيتم بموجب المذكرة إطلاق برنامج «مواهب التحبير»، لتعزيز الاستثمار الأمثل في الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في الحاضر والمستقبل وفق مخرجات وطنية ودينية واجتماعية وثقافية وعلمية، ليسهموا في تقديم الإضافة النوعية للمجتمع.

الفائزون

فاز بالجائزة بالمركز الأول في فئة أجمل ترتيل (إناث) ضحى أوساو من المغرب، وبالمركز الثاني وصال إشرايح من المغرب، وبالمركز الثالث شيماء حقوق.

وفي فئة أجمل ترتيل (أطفال) فاز بالمركز الأول عمرو منصور أحمد سليم من اليمن، وبالمركز الثاني محمد أحسن من إندونيسيا، وبالمركز الثالث عبدالرحمن بوشرو من المغرب.

وفي فئة أجمل ترتيل (ذكور) فاز بالمركز الأول محمد ماهر عماد قبيس من سورية، وبالمركز الثاني خليل محمد سعيد بنشي من سورية، وبالمركز الثالث رانيا لاحرومي من العراق.

وفي فئة أجمل ترتيل (كبار المواطنين ذكور) فاز بالمركز الأول عبدالرحمن حسن حسين، وفي فئة أجمل ترتيل (كبار المواطنين إناث) جاءت في المركز الأول شيخة محمد عبدالرحمن الريسي، وبالمركز الثاني زينب عامر عزان الكثيري، وبالمركز الثالث نعيمة أحمد علي الشبيبي.

وفي فئة أجمل ترتيل للمواطنين (إناث) فازت بالمركز الأول نعيمة عبدالله محمد الرميثي، وبالمركز الثاني رقية محسن أحمد ناصر، وبالمركز الثالث أسماء محمد بجاش الكوري.

وفي فئة أجمل ترتيل للمواطنين (أطفال) فاز بالمركز الأول عبدالرحمن أحمد راشد عبدالله الحمادي، وبالمركز الثاني حامد جاسم محمد مراد، وبالمركز الثالث محمد يوسف محمد.

وفي فئة أجمل ترتيل للمواطنين (ذكور) فاز بالمركز الأول محمد عبدالله إبراهيم البلوشي، وبالمركز الثاني خليفة جمعة محمد الحوسني، وبالمركز الثالث عبدالرحمن عبدالله سليمان أحمد سليمان.

وفاز بالمركز الأول في فئة أجمل أذان محمد حسن عمر الجلب من سورية، وحل في المركز الثاني رهيف خالد الحاج من لبنان، وفي المركز الثالث حمزة محمد الجراية من تونس.

وفي فئة الخطابة للأطفال جاء في المركز الأول صالح محفوظ عبدالله ديوان من اليمن، وفي المركز الثاني يوسف محمد توفيق شحاته أبوزيد من مصر، وفي المركز الثالث حاتم إبراهيم فؤاد إبراهيم مزروع من مصر.

وفي فئة الخطابة (فتيان) جاء في المركز الأول مجد نايف بحبوح من سورية، وحل في المركز الثاني حمد عبدالله هزاع القحطاني من اليمن، ونال

المركز الثالث عمر ياسر محمد جبران من الأردن.

وفي فئة أجمل ترتيل من أصحاب الهمم (ذكور) فاز بالمركز الأول محمد عبدالعزيز أحمد آل علي من الإمارات، وبالمركز الثاني عبدالله خالد مطر سالم العزيزي من الإمارات، وبالمركز الثالث عبدالله محمد عبدالله عبيد آل علي من الإمارات.

وفي قائمة الفائزين بفئة أجمل ترتيل من أصحاب الهمم (إناث) حازت المركز الأول موزة عيسى فرج الفلاحي من الإمارات، والمركز الثاني بسمة سامي فيصل بن ماضي من الإمارات، والمركز الثالث آمنة إبراهيم حسين الهاشمي الحوسني من الإمارات، بينما كان المركز الأول في فئة أجمل ترتيل من أصحاب الهمم (أطفال) من نصيب سعيد علي عبدالله الحاج من الإمارات، والمركز الثاني خليفة إسماعيل محمد عبدالله النعيمي من الإمارات، والمركز الثالث علي محمد أحمد الكثيري من الإمارات.

وفازت بالمركز الأول في جائزة فئة الأسرة المبادرة على صعيد المسابقة المخصصة للدولة، أسرة يوسف حسن عبدالله المرزوقي، فيما فازت أسرة عبدالله علي محمد منصور، من جمهورية مصر العربية بمستوى الفئة الدولية.