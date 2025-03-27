23 ألف وجبة إفطار وزعها «الهلال الأحمر» و«أكاديمية فاطمة»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مساء أمس، مبادرة لتوزيع أكثر من 23 ألف وجبة إفطار، و5 آلاف وجبة كسر صيام، في مقر استاد هزاع بن زايد في العين.

وتأتي مبادرة، التي تعكس القيم الإماراتية الأصيلة في التراحم والتكافل، ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتزامن مع «عام المجتمع 2025»، الذي يسعى إلى دعم المبادرات المجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم والتضامن الإنساني في الدولة.

وشهدت المبادرة، التي أقيمت تحت عنوان: «قربوا… فطوركم عندنا»، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، والإدارة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، ومجموعة العين سبيشل، حضوراً واسعاً ضم أكثر من 28 ألف شخص، من بينهم طلاب جامعة الإمارات، وممثلون عن جاليات متعددة، إلى جانب مؤسسات وشركات من مختلف أنحاء مدينة العين، وسط أجواء تنظيمية تعكس التعاون والتنسيق الفاعل بين الجهات المشاركة.