الامارات | الإمارات تنظم فعاليات احتفالية للعمال في عيد الفطر على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال عطلة عيد الفطر فعاليات اجتماعية وترفيهية للعمال "تحت شعار عمالنا نبض أعمالنا" في 10 مواقع موزعة على إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع شركائها في وزارة الداخلية، والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

وتأتي الفعاليات الاحتفالية في اطار المنهجية المستدامة التي رسختها الوزارة لمشاركة العمال في كافة المناسبات والأعياد والمناسبات الوطنية في الدولة، وتعزيز اندماجهم المجتمعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز رفاهيه العمال وجودة حياتهم وإدخال البهجة على قلوبهم والإضاءة على دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية، ومسابقات، وتوزيع الجوائز على العمال في أماكن الفعاليات.

ويمكن للشركات الراغبة بمشاركة العاملين لديها بالفعاليات الاحتفالية زيارة الموقع الإلكتروني "uaeworkersevents.com " واختيار أي من الفعاليات وفق التوزيع الجغرافي لها.