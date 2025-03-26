شرطة دبي تحذر من مكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذرت شرطة دبي من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعاملين تحديث بياناتهم عبر "الهوية الرقمية" أو مشاركة معلوماتهم البنكية السرية مثل أرقام البطاقات البنكية، الرقم السري الثلاثي "CVV"، وكلمة المرور لمرة واحدة "OTP"، مؤكدة أن هذه المكالمات صادرة عن محتالين يسعون للاستيلاء على الأرصدة المالية.

وأعلنت شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث أجرى أفرادها اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مدعين أنهم جهة رسمية تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عبر تطبيق "الهوية الرقمية"، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة للوصول إلى الحسابات البنكية وسرقة الأموال.

وأوضحت شرطة دبي، أن الجناة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم البنكية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.

وشكلت إدارة مركز مكافحة الاحتيال، فريق عمل لتحديد أماكن سكن أفراد العصابة وضبطهم، حيث عُثر بحوزتهم على الأجهزة المستخدمة في تنفيذ الجرائم.

وشددت شرطة دبي، على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، محذرة من الرد على الاتصالات التي تطلب تحديث البيانات عبر الهاتف أو مشاركة معلومات حساسة.

ودعت أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة "ecrime" المتخصصة في تلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني www.ecrime.ae.