جامعة الإمارات تطلق برنامج الدكتوراه في علم المعلومات الجغرافية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات عن افتتاح برنامج الدكتوراه في علم المعلومات الجغرافية (GIS) للعام الأكاديمي 2025.

وتستجيب هذه المبادرة للطلب المتزايد في السوق على الخبرات المتخصِّصة في علوم نُظُم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، ويهدف البرنامج إلى تقديم تعليم عالي المستوى، وتدريب أكاديمي، في مجالات حيوية تشمل التغيُّر المناخي، ودراسات السكان، والمخاطر الطبيعية، وإدارة المناطق الساحلية.

وقال الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق برنامج دكتوراه الفلسفة في علم المعلومات الجغرافية، الذي يأتي لتلبية احتياجات السوق المتزايدة في هذا المجال المتطوِّر. نحن فخورون بتقديم هذا البرنامج الذي يعزِّز قدرات الطلاب ويؤهِّلهم للمساهمة الفعّالة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في الابتكار والتكنولوجيا».

وقالت الأستاذة الدكتورة نعيمة الحوسني، رئيس قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات: «يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتقدِّمة في نُظُم المعلومات الجغرافية، إضافةً إلى تعزيز مهارات البحث العلمي، والتفكير النقدي، والتحليل وحلِّ المشكلات في هذا المجال المتطوِّر، ويسعى البرنامج إلى إطلاق أبحاث علمية رائدة تُسهم في مواكبة التحديات البيئية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي».

وأضافت الدكتورة الحوسني: «يتكوَّن برنامج الدكتوراه من 54 ساعة معتمَدة تشمل دورات دراسية مكثَّفة وأطروحة بحثية متميِّزة. ويتضمَّن البرنامج موادَّ دراسيةً أساسيةً في مجالات مثل التحليل المكاني، والنمذجة، وبرمجة نُظُم المعلومات الجغرافية، وتقييم الدقة. ويمرُّ الطلاب بمرحلة الامتحان الشامل لإثبات تأهيلهم للبحث العلمي قبل البدء في أطروحة البحث، التي تُعَدُّ الجزء الرئيسي في البرنامج».

ويُسهم هذا البرنامج في تطوير قدرات الطلاب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تطوير البنية التحتية الجغرافية والتكنولوجية في دولة الإمارات، ويواكِب رؤية الدولة في تحقيق التقدُّم التكنولوجي والابتكار في مختلف القطاعات.

يُشار إلى أنَّ باب التسجيل مفتوح حالياً للطلاب المهتمين، وآخر موعد للتسجيل هو 31 مارس 2025.