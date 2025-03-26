الامارات | طائفة البهرة الداودية في الإمارات تقدم مليون درهم لـ «وقف الأب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت طائفة البهرة الداودية في الإمارات مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يُخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتنضوي حملة «وقف الأب» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يسهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وأكّد ممثل سلطان البهرة ورئيس الجالية البهرية في دبي، كنانة جمال الدين، أن حملة «وقف الأب» تمثّل دعوة إنسانية عظيمة لمساعدة كل فقير، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، بما ينسجم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتقاليد مجتمع الإمارات الأصيلة وفي مقدمتها البذل والعطاء.

وقال: «مساهمتنا في هذه الحملة الرمضانية الوقفية المباركة، تتماشى مع التوجهات الإنسانية الكريمة لدولة الإمارات في نشر ثقافة الخير، وتوفير الإمكانات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء وغير القادرين، وهذا بر كبير بالآباء يُعلي من شأن القيم الإنسانية والتراحم بين البشر».