الامارات | رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان تعزيز علاقات التعاون وجهود وقف النار في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ رئيس الدولة أخاه الملك عبدالله الثاني بن الحسين بقصر البطين في أبوظبي، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، ورحب سموّه بأخيه الملك عبدالله، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على توسيع آفاق تعاونهما بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

كما استعرض صاحب السموّ رئيس الدولة وملك الأردن، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية، خصوصاً الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

كما أكدا حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأقام صاحب السموّ رئيس الدولة مأدبة إفطار تكريماً لجلالة ملك الأردن والوفد المرافق.

وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قد وصل إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى الدولة، أمس، وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي أخيه عبدالله الثاني بن الحسين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار البطين.

كما كان في استقباله سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، وعدد من كبار المسؤولين.

وغادر الملك عبدالله الثاني بن الحسين الدولة في ختام زيارة أخوية، حيث كان في وداعه في مطار البطين صاحب السموّ رئيس الدولة وعدد من سموّ الشيوخ وكبار المسؤولين.

. الجانبان استعرضا المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.