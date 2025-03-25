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ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة عناد الخاطري

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ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة عناد الخاطري

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عناد مصبح عناد الخاطري. 
وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحمرانية برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، والشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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