اختتام مسابقة «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» للقرآن الكريم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اختتام النسخة الثالثة من مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في دولة الإمارات.

وتضمنت المسابقة أربعة مستويات، حيث جاء المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وحصل فيه الطالب آدم عيسى عبدالله من الجامعة القاسمية على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني مشترك مسعود نور أحمد محمد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وودي ساليه من الجامعة القاسمية، فيما حصل على المركز الثالث أيمن الشريفي الإدريسي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وفي المستوى الثاني لحفظ نصف القرآن مع التجويد في فئة الطلبة المواطنين، حصل المتسابق إبراهيم معمر علي بانبيله من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الأول، وعبدالله محمد القايدي من نفس الجامعة على المركز الثاني، وفي ذات المستوى المخصص للطلاب الدوليين، حصل على المركز الأول ناصر الدين إبراهيم من الجامعة القاسمية، وحصلت على المركز الثاني هاجر المرابط من نفس الجامعة، فيما حصلت على المركز الثالث هيبة حسن من جامعة الوصل.

فيما جاء المستوى الثالث لحفظ خمسة أجزاء من القرآن، وحصل يوسف جهرام البلوشي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الأول، فيما حصلت صفية علي سالم من نفس الجامعة على المركز الثاني.

وفي الرابع المخصص لحسن الصوت والأداء حصل المتسابق مفتخر رزاق من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الأول، وأنس راشد من الجامعة القاسمية على المركز الثاني، ومحمد عبد اللطيف الحمادي من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على المركز الثالث.