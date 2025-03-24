الامارات | تحيات رئيس الدولة لرئيس أوغندا نقلها شخبوط بن نهيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها إلى أوغندا.

ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى موسيفيني وتمنياتهم لجمهورية أوغندا وشعبها بالرخاء والازدهار.

من جانبه، حمّل الرئيس موسيفيني الشيخ شخبوط تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

واستعرض الشيخ شخبوط بن نهيان مع الرئيس الأوغندي جميع مسارات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها بما يخدم تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار المستدام.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية، وعلى تعزيز العمل المشترك لتنمية آفاق التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، لاسيما التجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة بالإضافة إلى القطاع اللوجستي.