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"زايد الإنسانية" تواصل تنفيذ برامجها الرمضانية في الأردن

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"زايد الإنسانية" تواصل تنفيذ برامجها الرمضانية في الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، تنفيذ برامجها الرمضانية في المملكة الأردنية الهاشمية، بإشراف حمد عبدالله المطروشي، القائم بأعمال سفارة الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووفد مؤسسة "زايد الإنسانية"، حيث شارك فريق "المؤسسة" وجبات الإفطار مع العائلات المتعففة وبعض الجمعيات التي ترعى الأيتام إضافة إلى مخيمات اللاجئين.
واستفادت آلاف العائلات من مبادرات "المؤسسة" في تقديم وجبات إفطار للأسر المستحقة والأيتام واللاجئين في العديد من محافظات المملكة، منها منطقة الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك، ومنطقة سحاب وجبل الزهور التابعتين للعاصمة عمان، وغيرها من المناطق، إضافة إلى تنظيم الإفطار الجماعي للصائمين في مركز "زها" الثقافي شرقي العاصمة عمّان.
وأشارت "مؤسسة زايد الإنسانية"، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، مشيرة إلى أنها تنفذ برامج ومبادرات رمضانية في 19 دولة حول العالم امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء ونشر الخير.
من جهتهم، أعرب المستفيدون عن سعادتهم وشكرهم لمؤسسة "زايد الإنسانية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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