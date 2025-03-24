الامارات | مقترحات الجمهور تقود تطوير الخدمات الرقمية لـ"التربية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة التربية والتعليم أفراد المجتمع إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية من خلال خدمة "تقديم اقتراح"، المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي http://www.moe.gov.ae، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحسين خدماتها بما يلبي احتياجات المتعاملين ويواكب تطلعاتهم.

وأكدت الوزارة في حملة رقمية نشرتها عبر منصاتها أن أبوابها مفتوحة للاستماع إلى جميع المقترحات البنّاءة، مشيرة إلى أن ملاحظات المتعاملين تُعد من الركائز الأساسية التي تُسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وجاء في أحد منشورات الوزارة الذي اطّلعت عليه " الإمارات اليوم" : "نستقبل مقترحاتكم وأفكاركم التطويرية من خلال خدمة تقديم اقتراح والمتوفرة عبر موقعنا الإلكتروني”، مضيفةً أن الهدف من ذلك يركز على تعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة من مختلف الآراء والخبرات في تحسين تجربة المتعاملين.

وتتوافر خدمة تقديم المقترحات ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الرسمي للوزارة، والتي تشمل أيضًا مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية مثل معادلة الشهادات، وتسجيل المؤسسات التعليمية، واعتماد البرامج الأكاديمية، وغيرها.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تقديم خدمات ذكية ورقمية عالية الجودة.

واختتمت الوزارة دعوتها تحت وسمَي #خدماتي_رقمية و*#خدمات_حكومة_الإمارات*، تأكيدًا على التزامها بمواكبة التطورات الرقمية وتلبية تطلعات المتعاملين بشكل مبتكر .