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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
واستعرضا عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية في القطاعات المتصلة بأولوياتهما التنموية.
كما تناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنطونيو تاجاني، خلال الاتصال الهاتفي، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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