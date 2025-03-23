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الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي 1/3
  • الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي 2/3
  • الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي مريم عيد المهيري رئيساً لمكتب أبوظبي الإعلامي، بدرجة رئيس دائرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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