الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين معالي مريم عيد المهيري رئيساً لمكتب أبوظبي الإعلامي، بدرجة رئيس دائرة.